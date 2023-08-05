Batı için 4 asırlık sömürünün sonu: Bağımsızlık isyanı kara kıtanın her yerinde!

Batılı ülkelerin yıllardır ‘demokrasi’ kisvesi altında sömürgeleştirdiği Afrika’da bağımsızlık ateşi yandı. Bunun işaretleri aylar önce kendini göstermişti zaten. Fransa Başkanı Emmanuel Macron’un Afrika ziyaretinde protestolarla karşılanması, Fransa’nın yıllarca sömürdüğü ve binlerce insanı öldürdüğü Cezayir’in Cumhurbaşkanı Tebbun, 1986 yılında marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümü tekrar marşa ekletmek için kararname yayımladı.

Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor. Bu karar bile Afrika’daki başkaldırının ne derece kararlı olduğunu gösteriyor. Son olay ise Nijer’de yaşandı. Ordu, Batı işbirlikçisi Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u devirdi. Fransa’ya uranyum ve altın sevkiyatı durdu. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştükten sonra Nijer’de, “Demokrasinin yeniden tesis” edileceğini açıkladı. Burkina Faso ve Mali, bu müdahalenin savaş sebebi olacağını ve Nijer’i savunacaklarını açıklaması ise artık işlerin eskisi gibi yürümeyeceğini, çanların Batı için çalmaya başladığını gösterdi. Afrikalı özgürlükçüler, bu mücadelede Türkiye’ye çok önem verdiklerini de açıkladı. Türkiye’nin Afrika ile eşit ortak olarak ticaret yapması ve silah ihracatıyla bu ülkeleri güçlendirmesi Türkiye sevgisini artırdı.

Bugünlerde aslında tarih yazılıyor. Nijer, Fransız emperyalizmini topraklarından kovuyor. Bölge ülkeleri dayanışma içinde. Ulusal Kanal’ın röportaj yaptığı Nijerli gazeteci İbrahim Yero, Türkiye’nin kurtuluş savaşına atıfta bulunarak, bağımsızlık mücadelesi verdiklerini anlattı.

Nijer’de “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi” Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurahman Çiyani ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un devrildiği, Anayasa’nın da askıya alındığı duyurmuştu. Olayların ardından halk Fransız Büyükelçiliği binasına Nijer ve Rusya bayrağı asmıştı.

General Çiyani, 3 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'e yaptırımlarının "yasa dışı, haksız ve insanlık dışı" olduğunu belirten Çiyani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi Nijerya ise Nijer'e verdiği elektriği kesti. Nijer halkını elektriksiz bıraktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi Başkanı Abdurahman Çiyani kameraların karşısına geçti, uluslararası tehditlere boyun eğmeyeceğine dair halkına söz verdi.

Nijer'de yayınlanan haftalık siyasi dergi l'Eclosion'un Genel Yayın Yönetmeni İbrahim

Yero, “Niamey ve ülkenin geri kalan kısmında Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) yaptırımları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Çünkü Nijerya Nijer'e verdiği elektriği kesti. Ayrıca Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) ikinci bir emre kadar Nijer'deki şubelerini kapattığını açıkladığı için çok sayıda kişi banka şubelerine gidip paralarını çekmeye çalıştı.” dedi.

KİMSE BİZİ KORKUTAMAZ

Nijerli gazeteci ne Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun ne Fransa'nın ne de ABD'nin baskılarının Nijer halkının gözünü korkutamayacağını söyledi.

Nijer Halkının Fransız emperyalizmine karşı Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne tam destek verdiğini vurgulayan Yero, destek gösterilerine on binlerce Nijerlinin katıldığını belirtti: “Halk Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne tam destek veriyor. Halk bedel ödemek gerekiyorsa bunu yapmaya hazır. Çünkü hiç kimsenin, ne Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun, ne Fransa'nın ne de ABD'nin Nijer yöneticilerine dayatmalarda bulunmasını kabul etmiyoruz.”

‘RUSYA EGEMENLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERİYOR’

Nijerli göstericilerin neden Rus bayrağı taşıdığını Yero şu şekilde açıkladı:

“Fransa'nın Afrika'ya ve Nijer'e karşı olan tavrı bizleri Rusya ile daha fazla yakınlaştırıyor. Çünkü Rusya, Afrika ülkelerine yardım ederken onların bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösteriyor. Fransa'ya baktığınızda ise onlara karşı çıkan, ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket eden başkanları, devlet adamlarını suikast ile ortadan kaldırdığını ve iktidardan indirmeye çalıştığını görüyorsunuz.”

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

“Rusya olmasaydı Nijer halkının desteğine rağmen Fransa'nın Nijer'deki yeni yönetimi alaşağı edeceğini biliyoruz.” diyen Yero, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın desteğine ihtiyacımız var. Bakın bugün elektriğimiz kestiler. Ekonomimizi korumamız gerekiyor. Bizim direnebilmemiz için bu ülkelerin yardımlarına ihtiyacımız var. Bu bizim için bir bağımsızlık meselesi.” ifadelerini kullandı.

TERÖRÜ KULLANIYORLAR

Nijer’in zengin uranyum ve altın kaynaklarının olduğunu belirten Yero, bu zenginliğin halka değil, sadece sadece egemen sınıfa, Nijer'i büyük bir askeri üs haline getiren emperyalistler güçlere fayda sağladığına dikkat çekti. Nijerli Gazeteci İbrahim Yero, Avrupa ülkelerinin Sahel bölgesindeki cihatçı terörü bahane ederek ülkelerine askeri üsler kurduklarını ancak terörle mücadele etmediklerini bunu yalnızca bir bahane olarak kullandıklarını ifade etti.

FASO VE MALİ’NİN DESTEĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bugün terörün en çok Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu etkilediğine dikkat çeken Yero, “Mali bugün iyi silahlanmış durumda ve terörle etkin şekilde mücadele ediyor. Burkina ordusu da güçleniyor. Böyle olunca teröristler Nijer'e kaydılar. Çünkü Nijer zincirin zayıf halkası haline geldi.” dedi. Bugün bu üç devletin teröristleri etkisiz hale getirmek için ortaklaşa mücadele edeceklerinin Nijer için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Yero, Burkina Faso ve Mali, Nijer'e yapılacak bir saldırıyı savaş ilanı olarak sayacaklarına dair yaptıkları açıklamayı da hatırlatarak, “Nijer, Mali ve Burkina Faso; 3 ülkenin işbirliği terörle mücadele için olmazsa olmaz. Ancak Fransa daha önce bu üç ülkenin bir araya gelmesini engelledi.” dedi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Nijerli gazeteci Türk Milleti'ne de mesaj gönderdi, Türkiye’nin kurtuluş savaşına atıfta bulundu:

“Biz Türk Milleti ile kardeşiz. Türkiye başkalarının sırtında yaşayan, işgalci bir ülke değil. Türkiye ayağa kalmak için savaştı. Biz de bugün kendi ayaklarımız üzerinde durmak için savaşmaya için karar verdik. Türkiye'nin mücadelemizde bize yardım etmesine ihtiyacımız var.”