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Dünya Batı hayranları buna ne diyecek? Almanya'da vekil adayı bile korumasız gezemiyor!
Dünya

Batı hayranları buna ne diyecek? Almanya'da vekil adayı bile korumasız gezemiyor!

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Karl Lauterbach, henüz milletvekilliği için "seçim kampanyası" yürütürken, koruma ile gezdiğini ve kendisini korumasız güvende hissetmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:02:00 -
Batı hayranları buna ne diyecek? Almanya'da vekil adayı bile korumasız gezemiyor!

 Yeniakit.com.tr 

Almanya'da milletvekillerinin, milletvekili olmadan seçim sürecinde koruma kullandıkları ortaya çıktı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Karl Lauterbach, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, iktidara "koruma" eleştirisi yapan Batı hayranlarını ilgilendiren bazı açıklamalarda bulundu.

'Dikkatli olmalıyım'

Karl Lauterbach, seçim kampanyası yürütürken "koruma" kullandığını söyledi. "Federal Kriminal Polis Dairesi'nin desteği olmadan üstesinden gelemeyeceğim durumlar vardı." diyen Alman vekil, henüz milletvekili olmadan önce kendisini tehdit altında hissettiğini ifade etti. Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Karl Lauterbach, "Kişisel güvenliğim olmasaydı, böyle bir kampanya yürütemezdim. Sağcı grupların tehditleriyle de çok işim var. Dikkatli olmalıyım." dedi.

 

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