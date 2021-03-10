Batı hayranı laikçi medyada neler oluyor! Batı dayatması özel günleri eleştirdiler

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Batı kültürünün bir dayatması olarak Türkiye’de de laikçi solak kesim tarafından büyük rağbet gören sözde özel günler, kapitalist sistemi beslemeye devam ederken solak medyadan beklenmedik çıkışlar gelmeye başladı.

Batı hayranı ve batıdan gelen her şeyi olduğun gibi kabul etme hastalığına düşmüş olan solak kesimin borozanlığını yapan laikçi medya, kapitalist sistemi besleyen en önemli kaynak olan ‘sevgililer günü’, ‘kadınlar günü’ gibi sözde özel günleri eleştirmeye başladı.

“Kapitalist pazar ekonomisi”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erinç Yeldan “Türkiye’de kadın olmak” başlıklı bugünkü yazısında bu konuya değinerek “Kâr, daha çok kâr... Bu tek hedef doğrultusunda kapitalist pazar ekonomisi insanlığın tüm değerlerini teker teker ticari bir mala dönüştürüyor; içeriğini boşaltıyor; anlamsızlaştırıyor: “Dünya Sevgililer Günü”, “Anneler / Babalar Günü”, “Çocuklar Günü”, “Alışveriş Günü”... Küresel pazarın en yeni tasarımlarından birisi de “Kadınlar Gününe Özel”...” ifadelerini kullandı.

Batı hayranı Çölaşan da eleştirmişti

Dün de Sözü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bozuk saat misali ilk kez doğru bir konuya parmak basmış ve batı dayatması sözde özel günleri eleştirmişti.

Batılı yaşam tarzının yılmaz savunucusu Çölaşan dünkü yazısında, sözde özel günlerin Batı'dan devşirildiğini belirterek "Bu 'Günlerin' tamamı Batı icadıdır ve bize Batı dünyasının temel direği olan kapitalizm sayesinde giriş yapmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Solak medyada yer alan batı kültürünü eleştiren peş peşe yayınlar “Batı hayranı laikçi medyada neler oluyor?” sorusunu sordurttu.