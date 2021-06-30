Batı hayranı KKTC muhalefetine duyurulur! Türkiye 340 bin, AB 63 bin doz aşı gönderdi!

Yeni Akit ANKARA

KKTC Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan’ın paylaştığı bilgiye göre, AB, KKTC'ye 7 bin doz Johnson & Johnson koronavirüs aşısı gönderdi. Aşılar, Metehan sınır kapısından teslim alındı.

Yapılan bu son sevkiyatla birlikte, AB'den KKTC’ye, 24 bin 700 doz AstraZeneca, 28 bin tek doz Johnson & Johnson ve 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 63 bin 50 doz aşı gönderilmiş oldu.

Batı hayranı KKTC'liler buna ne diyecek?

Türkiye’den KKTC'ye giden Sinovac aşı miktarı ise 340 bin doza ulaşmış durumda. Bugüne kadar KKTC’ye giden aşıların miktarı, 215 bini aşkın kişinin koronavirüse karşı aşı olmasına olanak tanıyor. Batı hayranı KKTC'lierin, Türkiye'nin ülkeye gönderdiği aşı miktarının AB'den kat be kat fazla olmasına ne diyeceği merak konusu oldu.