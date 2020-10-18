Batı, Ermenilerin sivil katliamlarına sessiz

Münübe Yılmaz

Ermenistan’ın insanlık ve savaş suçu işlediği alenen ortadayken batı ülkelerinin liderleri gibi batı dünyasının medyası da bu katliama sessiz kalmayı tercih etti.

Ermenilerin sivil katliamını batılı AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi. Batılı bir tek lider çıkıp, “Ermenistan’ı kınıyorum” ifadesini kullanmadı ve konuyu gündeme getirmedi. Analistler, aynı saldırıyı Azerbaycan’ın yapması durumunda batılıların “savaş suçu” diyerek ayağa kalkacağını belirtti.