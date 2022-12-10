Batı Endişeli: Petrol Tankerlerinin İstanbul Boğazı'ndan Geçmek İçin...

Türkiye, İstanbul açıklarında sigorta meselesinden kaynaklanan tıkanıklığı gidermek için görüşmeler yapıyor.

Karadeniz'de giderek uzayan gemi kuyruğuyla ilgili yurt dışından yapılan baskılara rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gerekli sigorta belgelerine sahip olmayan petrol tankerlerinin geçişinin engellenmeye devam edeceğini ve kontrolların yapılması için zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Gemilerin İstanbul'dan geçişinin gecikmesinin yarattığı yığılma, petrol ve tanker piyasalarında tedirginliğe neden oluyor. Bu durum, G7 ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına denk geldi.

Rus limanlarından her gün denize açılan tankerlerin taşıdığı milyonlarca varil petrol, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçerek Akdeniz'e çıkıyor.