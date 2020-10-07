Batı devşirmesi yasta! 'Satılık' Cem, 'Hain' Can'ı kurtaramadı

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Batı devşirmesi Cem Özdemir, Türkiye'ye ihanet edip Almanya'ya kaçan Can Dündar'ın mal varlığına el konulmasına engel olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Can Dündar için karar

MİT TIR’ları ile ilgili ihanet gibi manşet ardından hakkında yapılan yargılama sırasında tam da 15 Temmuz darbe girişiminden önce yurt dışına kaçan vatan haini Can Dündar hakkında mahkemeden önemli bir karar çıktı. Dündar’ın Ankara, İstanbul ve Muğla’da bulunan taşınmazlarına el konuldu. Mallara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına hükmedildi.

Taşınmazlarına el konuldu

Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi.

Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi.

TMSF kayyım olarak atandı

Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına hükmetti.

Batı devşirmesi Cem bile kurtaramadı

Türkiye'de vatan hainliğinden yargılanan ancak Almanya'ya kaçan Can Dündar'ın mahkemeye gelmemesi durumunda mal varlığına el konulacağı devşirme Cem Özdemir'i rahatsız etmişti. Ancak Hain Can Dündar'ı, devşirme Cem Özdemir bile kurtaramadı.

Can Dündar için soru önergesi vermişti

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, federal hükümete sunduğu yazılı soru önergesini Twitter hesabında paylaşmıştı. Soru önergesinde, "Federal hükümet, mahkemeye gitmemesi halinde mal varlığına el konulacak olan Can Dündar gibi Almanya'ya sığınan Türk vatandaşlarının mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin durumu Türk hükümeti ile görüştü mü?" ifadeleri yer almıştı.

Erdoğan'ı hedef almıştı

Vatan düşmanı, batı devşirmesi Cem Özdemir, Twitter mesajında "Erdoğan çaresizce Almanya'da da kendisine muhalefet edenleri korkutmaya çalışıyor. Türkiye'den gelen tehditler ve baskılar derhal sona ermelidir" ifadelerini kullanmıştı. Özdemir, "Federal hükümet buna karşı ne yapıyor, Burak Çopur ve Can Dündar için somut olarak hangi girişimlerde bulunuyor? Yanıtı merak ediyorum" demişti.