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Sağlık Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı
Sağlık

Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Batı ülkelerinde Çin aşısının neden tercih edilmediğini cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:06:00 -
Batı Çin aşısını neden istemiyor? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, batılı ülkelerin neden Sinovac aşısını tercih etmediğinden, koronavirüse karşı yürütülen ilaç çalışmalarına kadar bir çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tartışma konusu olan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili soruya yanıt veren Prof. Dr. Serhat Ünal, "Sağlıkta 2. kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor olur mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktar da haksızlık yapıldığını düşünüyorum ucuzluk kavramıyla birleştirilerek." ifadelerini kullandı.

"Mutasyon her gün olur"

"İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Ünal, "Mutasyon her gün olur. Bu hataları kontrol eden bir sistem vardır. Virüsün hatası onun fonksiyonlarına ne derece etkili ona bakmak lazım. Mutasyon sonucu daha çok bulaşır hale geldi mi? Ona bakmak gerekiyor. Daha önce de mutasyonlar oldu. İngiltere'de bir mutasyon var ama fonksiyonel bir yansıması olup olmadığı henüz tespit edilmedi." dedi.

"Batı neden Çin aşısını istemiyor"

Batılı ülkelerin Sinovac aşısını tercih etmelerinin nedeninin siyasi olduğunu söyleyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bence siyasi faktörler devreye giriyor. Altyapısı müsait ülkelere yönelmek durumunda kaldılar. Bunu söylemeye yetkili değilim ama Çin, Sinovac aşısını alan 3 ülkeden Brezilya, Türkiye, Endonezya'dan başka ülkeler var.''

"İlaçtan da beklentimiz var"

Aşı gibi ilaçta da çalışmalar devam ediyor. İlaçtan da beklentimiz var. Türkiye'nin de katıldığı değişik Faz-3 çalışmalar devam ediyor.

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