Batı Cephesi’nin mutemet borazanları harekete geçti! Türkiye'nin o hamlesi, Fatih Altaylı'yı resmen çıldırttı

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Türkiye’nin BRICS üyelik başvurusuna gelen tepkileri ele aldı. Korkmaz, Türkiye'nin Batı’nın tahakkümünden çıkma arayışında olduğunu belirtti. Batı’ya bağımlı kalmanın getirdiği zararları vurgulayan Korkmaz, Türkiye'nin küresel siyasette kendi yolunu çizmesi gerektiğini söyledi. Tamer Korkmaz, şunları kaydetti:

" “Zengin mahallesinden fakir mahallesine taşınıyoruz!”

(Fatih Altaylı)

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik başvurusu yaptığını açıkladı, ya…

Medyamızın Jean Reno’su Altaylı’nın gözbağcı sözleri işte bundan dolayı!

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Batı Kulübü’nün dublajcısı Teke Tek’çi Fatih, müteveffa baronlardan Mösyö Coşkun Kırca’nın talebesidir.

O yüzden, ilk “alarm” zilini onun çalması normaldir.

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“Zengin Mahallesi” ha?

On yıllardır “zengin mahallesinde oturan” Türkiye’nin başına gelmedik melanet kalmadı!

Darbeler, muhtıralar, darbe kalkışmaları, terör saldırıları…

Provokasyonların her türlüsü, ekonomik krizler, sistematik sömürüler…

Faili meçhuller ve faili meşhurlar, sosyal çatışmalar, toplumsal kutuplaşmalar vesaire…

KAMPANA ZİLİ

Batı Kulübü’nün menfaatleri uğruna ikinci alarm zilini çalanı tahmin etmeniz ise hiç de zor değil:

Evet, bildiniz: CHP’li Namık Tantanyahu!

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Ankara’nın değil, Washington & Tel Aviv Hattı’nın Namık’ı…

“Eğer başvuru varsa; bu bir diplomatik çılgınlıktır, diplomatik bir intihar girişimidir” diyor!

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Şu benzetmeler de, Batıcı Borazan Efendi Mister Tantanyahu’nun:

“-İki ata, aynı anda binilmez…

“Kaplanın sırtında ilanihaye gezilmez!”

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-Aslında ne demek istiyor?

-Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin pardon “Batılı çakalların, sırtlanların sırtında ilanihaye gezelim” demeye getiriyor!"