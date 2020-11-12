Batı Akdeniz'den 20 milyon dolarlık nar ihracatı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz Bölgesi'nden ocak-ekim döneminde 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Antalya'da, nar hasadı devam ediyor. Yaklaşık 55 bin 500 dekarlık alanda üretilen nar, toplanıp, boylarına göre sınıflandırılıyor. İç ve dış pazar için ayrı ayrı paketlenen narlar, soğuk hava depolarına taşınıyor. Pazara sunulmayanları ise meyve suyu için fabrikalara yönlendiriliyor.

AA muhabirinin Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerinden derlediği bilgiye göre, büyük bir bölümü Antalya'dan olmak üzere bölgeden 1 Ocak-31 Ekim'de 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı.

Nar ihracatı haziran ve temmuz hariç, yıl boyunca gerçekleştirildi. Buna göre, yurt dışına ocakta 6 milyon 200 bin 656, şubatta 4 milyon 792 bin 223, martta 1 milyon 736 bin 133, nisanda 345 bin 103, mayısta 19 bin 311, ağustosta 27 bin 972, eylülde 967 bin 225 ve ekimde 6 milyon 91 bin 376 dolarlık nar satışı yapıldı.

- Nar üretimi yüzde 5 arttı

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye genelinde 285 bin 253 dekar alanda 559 bin 171 ton nar üretildiğini söyledi.

Tarım kenti Antalya'da ise 55 bin 500 dekarlık alanda 130 bin 31 ton nar üretildiğine değinen Karaca, "Bu yıl da hasat dönemi devam ediyor. Geçen yıla göre üretimde yüzde 5 civarında bir artış beklemekteyiz." dedi.

- Fiyatı boyutuna göre değişiyor

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de nar hasadının ekim ve kasımda gerçekleştirildiğini belirtti.

Narın dalında alıcı bulduğunu vurgulayan Alp, özellikle Döşemealtı ilçesindeki narın daha fazla tercih edildiğini kaydetti.

Bir ağaçtan verimine göre 60 ile 120 kilogram nar alındığını anlatan Alp, "Narın fiyatı boyutuna ve pazar durumuna göre değişiyor. Suluk nar 75 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulurken, ihracata giden nar ise 2 lira 40 kuruş ile 2 lira 60 kuruş arasında piyasada yer buluyor." ifadesini kullandı.

Antalya'daki çiftçilerin yüzde 15'inin bahçesinde nar bulunduğunu aktaran Alp, bu yıl narın geçen yıla göre fazla olduğunu, üreticisini de tüketicisini de sevindirdiğini söyledi.