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Aktüel Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı
Aktüel

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:37:29 -
Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı

ANKARA (AA) - Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkede darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı yaptı.

ECOWAS’tan yapılan yazılı açıklamada, anayasaya aykırı herhangi bir siyasi değişikliğe kesinle karşı oldukları bildirildi.

Açıklamada, ECOWAS’ın ülkedeki krizin çözümü için Mali’nin seçilmiş hükümetine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, sabah başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edilmişti.

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