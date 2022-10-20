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Dünya Batı aç kaldı: Yeni Zelanda’da çiftçiler hükümeti protesto etti
Dünya

Batı aç kaldı: Yeni Zelanda’da çiftçiler hükümeti protesto etti

Yeni Zelanda'da hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçiler tarafından protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:06:00 -
Batı aç kaldı: Yeni Zelanda’da çiftçiler hükümeti protesto etti

Yeni Zelanda'da hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçiler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde, çiftçilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Groundswell New Zealand'ın 50 farklı bölgede protestolara destek verdiği belirtildi.

Wellington'da düzenlenen protestoda çiftçi Dave McCurdy, gösterilere katılımın az olduğuna işaret ederek hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek günlerde katılımın artacağını söyledi.

McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini açıklamıştı. Nasıl sayacaklarsa!

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