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Batan Acun Ilıcalı, TV 8'de operasyona başladı

Yayınladığı ahlaksız programlarla gündeme gelen TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, işten çıkarma operasyonlarına başladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 21:15
Batan Acun Ilıcalı, TV 8'de operasyona başladı

TV8 kanalının sahibi aynı zamanda sunucu Acun Ilıcalı, kanalda küçülmeye gideceğinden dolayı 20 kişi ile yollarını ayırdı.

İşten çıkarmalar başladı

Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de işten çıkarmalar başladığı öne sürüldü. TV8'de iç yapımlar başta olmak bir çok bölümde toplam 20 isimle yollar ayrıldı.

Son olarak muhabir Seyhan Erdağ, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamasında uzun süredir çalıştığı TV8 kanalından ayrıldığını duyurdu.

Bazı isimlerinde yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları gelen haberler arasında yer alıyor.

2013 yılında almıştı

2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:15
  1. Acun Ilıcalı
  2. TV8

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