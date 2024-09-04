Bataklık ne zaman kökten kurutulacak? Bahis çetelerinin inanılmaz yükselişi

Aydın Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, Ağustos ayının başında yasa dışı bahis ve online kumar oynatanlara yönelik operasyon başlattı. 35 şüphelinin yakalanması için Aydın, İstanbul, Balıkesir, Antalya, Niğde, Aksaray Konya’nın arasında olduğu 13 ilde 42 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

BirGün'den Timur Soykan "Yasa dışı bahis akademisi" başlıklı yazı kaleme alarak çetedeki Muhammed Nur Görgen'i ele aldı.

Yazının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı

“Ağustos ayının başında yasa dışı bahis ve online kumar oynatanlara yönelik operasyon başlattı. 13 ilde 42 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheliden 14’ü tutuklandı.Tutuklananlardan biri: 1990 Mardin Midyat doğumlu Muhammed Nur Görgen’di. Aydın’da savcılık tarafından ifadesi alınırken çok sıradan görünüyordu. Lise mezunuydu, eczacı teknikeri olduğunu söyledi, aylık kazancını 50 bin TL olarak beyan etti. Resmi kayıtlarda ne evi ne arabası ne de başka bir mal varlığı görünüyordu, hatta kardeşinin evinde kaldığını anlatmıştı. Ancak gerçek çok farklıydı.

Tontong ve örgütteki diğer yöneticilerin İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Niğde gibi şehirlere birlikte gidip aynı otellerde kaldıkları da tespit edildi. İddiaya göre; bu şehirlerde yasa dışı bahis ve online kumar faaliyetlerini organize etmek için toplantılar yapmışlardı.”