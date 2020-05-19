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Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sayesinde ineğine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:25:31 -
Bataklığa saplanan tek geçim kaynağına kavuştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan çalışmalar sayesinde ineğine kavuştu.


İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de hayvanının başında geçirmişti. Köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine bugün yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarıldı. Tek geçim kaynağı olan ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, destek olanlara ise teşekkür etti.


Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, hayvanı muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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