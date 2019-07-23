"Batakhane Güzeli" Antik Tiyatro’da

BodrumBelediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 30 Temmuz 2019 Salı Günü Antik Tiyatro’da "Batakhane Güzeli" adlı müzikal oyunu Bodrumlu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

2019 mart ayında kış sezonunu kapatan BBŞT, yaz sezonuna sürpriz bir çalışmayla girdi.Erman Canatan’ın yazdığı Batakhane Güzeli adlı eser, Yeşilçam sinemasından esinlenerek, farklı bir yorumlamüzikal olarak sahneye kondu. Yönetmenliğini Erdal Cindoruk’un yaptığı oyun seyirciye "esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrikaların" işlendiği eski yazlık sinema günlerini yaşatacak.Oyunun tanıtımı da,yine eski yıllardaki gibi Bodrum sokaklarında, kamyonet üzerine afiş kartelalar bindirilerek canlı anonslarla yapılacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Batakhane Güzeli” oyunu, 30 Temmuz Salı Günü saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da sahnelenecek. Tarih boyunca binlerce oyuna ev sahipliği yapan Antik Tiyatro’da modern zamanların ilk tiyatro oyununu sergilemeye hazırlanan Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, bu heyecanı Bodrumlu tiyatro tutkunlarıyla paylaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Akşen, “Antik Tiyatro MÖ. IV. yüzyıla tarihlenen görkemli bir yapıdır veRoma İmparatorluk Çağı öncesi tiyatroların tüm özelliklerini taşımaktadır. Bu muhteşem yapıt bilinen, bilinmeyen ama çok muhtemelen olan binlerce tiyatroya, müzikale, konsere ev sahipliği yapmıştır. Ve ne mutlu bize ki, günümüzde ilk kez bu kentin kurumsal sanatsal bir yapısı, yani Bodrum Belediyesi Şehir tiyatrosu bu tarihsel mekanda bir tiyatroyu ve hem de müzikal bir oyunu hayata geçirecek. Bu bizim için, sanatçılarımız için değeri biçilme bir onur, gurur. " diye konuştu.

BBŞT Müdürü Rezzan Şebin de Antik Tiyatro’da prömiyer hazırlığında Bodrum Belediyesi’nin büyük destek verdiğini ifade ederek, şunları söyledi “Müzikal bir oyun dendiğinde tabii ki heyecanlandım. Ama bir de Antik Tiyatro’da prömiyer önerisi olunca, gerçekten korktum. Binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültür ve sanatın beşiği Bodrum’un Antik Tiyatrosu’nda ilk kez Bodrum’un yerel bir sanat kurumu burada bir tiyatro eserini ve müzikal olaraksahneleyecek. Ciddi bir sorumluluk. Neyse ki, Bodrum Belediyesi tüm birimleri, müdürlükleri, çalışanları ve Gıda A.Ş. olarak elinden gelen tüm çabayı sarf ederek destek oldular. Günler yaklaştıkça heyecanım daha artıyor ama ekibimize, tüm sanatçılarımıza güvenim sonsuz. İyi ki varlar. "Yaşasın sanat, yaşasın tiyatro" ve tabii ki yaşasın Bodrumlu sanatseverler."

27 Mart 2018 Dünya Tiyatro Günü’nde "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası" adlıoyunu ile perdelerini açanBodrumBelediye Şehir Tiyatrosu, ardından"Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyununu sahneye koydu. Bodrum’da binlerce izleyici ile buluşan ekip;turneler ve festivallerle Bodrum dışındaki bir çok il ve ilçedeki sanatseverlere de ulaştı.