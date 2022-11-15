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Gündem Başvurular başladı! Aman elinizi çabuk tutun! Almak için son tarih 17 Kasım
Gündem

Başvurular başladı! Aman elinizi çabuk tutun! Almak için son tarih 17 Kasım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:24:33 - 2022-11-15 12:24:33
Başvurular başladı! Aman elinizi çabuk tutun! Almak için son tarih 17 Kasım

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.

KYK burs ödemeleri ne zaman yapılıyor?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

 

 

 

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