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Başvuruda son gün yaklaşıyor! Kuyruğun ucu var sonu yok

3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurusu için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığına gelen çok sayıda aday, 1 kilometreyi bulan kuyrukta sıraya girdi.

26 Ekim 2018 Cuma 15:39
Başvuruda son gün yaklaşıyor! Kuyruğun ucu var sonu yok

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

1 kilometrelik kuyruk oluşturdular

Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığına gelen çok sayıda aday Başkanlık önünde 1 kilometreyi bulan kuyrukta sıraya girdi. Adaylar, karınlarını doyurmak için seyyar satıcılardan çay ve simit aldı. Sırası gelen adaylar, evraklarını askerlik şubelerine bıraktıktan sonra Başkanlıktan ayrıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında başvuru için bekleyenleri kimlik sorgulamasından geçirirken, trafik ekipleri yollarda oluşan araç yoğunluğunu önlemek için çaba harcadı.

''Beklediğimden daha fazla sıra var''

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan Taner Armutlu, uzun süredir beklediğini söyleyerek, "Bu kadar fazla sıra olacağını düşünmüyordum. Beklediğimden daha fazla sıra var." dedi.

Armutlu, bedelli askerlik uygulamasının hayata geçirilmesini "isabetli bir karar" olarak değerlendirerek, "Eğitim seviyesi ve üniversite okuyan insan sayısı arttığı için insanlar kariyerleri açısından askerliği ertelemek istiyor. Herkes bunu bekliyordu. Bedelli askerliğimizi yapacağız. Yapamayanlara da inşallah bedelli askerlik çıkar. Bekleyeceğiz, bugün geldik bugünümüzü buna ayırdık." diye konuştu.

''Sıra gelene kadar bekleyeceğiz''

Burak Demirtaş da işlemleri son güne bıraktıkları için uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi. Demirtaş, "Kazanılmış bir hak olarak görüyoruz ve değerlendirmek istiyoruz. Sıra gelene kadar bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

''Şubeler 24 saat görev yapacak''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Ekim'de katıldığı AA Editör Masası yayınında bedelli askerlik için 672 bin 306 kişinin e-devletten başvuru yaptığını, 377 bin 410 kişinin de dekontlarını askerlik şubelerine teslim ettiğini bildirdi.

Akar, askerlik şubelerinin, 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlamak amacıyla gerekli yerlerde 24 saat görev yapacağını da duyurdu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:39
  1. Ankara
  2. 24 Ekim
  3. 4 Ekim
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. Hulusi Akar
  6. Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı

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