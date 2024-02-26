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Eğitim

Başvuru yapacaklar dikkat! Son gün

Yeniakit Publisher
2024-02-26 09:09:00 -
Başvuru yapacaklar dikkat! Son gün

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün 23.59'da sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular, 1 Şubat’ta başlamıştı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek. Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Sınav ise 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri (AYT) ve (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

ÖSYM sınav takvimine göre ise sonuçların 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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