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Aktüel Başvuru başladı: İşte Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri! Tekstil ürünleri üreticilerine maalesef çalışan yok
Aktüel

Başvuru başladı: İşte Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri! Tekstil ürünleri üreticilerine maalesef çalışan yok

Yeniakit Publisher
2024-02-01 02:00:00 - 2024-02-01 02:08:48
Başvuru başladı: İşte Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri! Tekstil ürünleri üreticilerine maalesef çalışan yok

En çok para kazandıran meslekler belli oldu! Dünyada yaşanan resesyon ve savaşların da etkisiyle İstanbul'un tekstil ve konfeksiyon merkezlerinde dükkân kapanmaları başladı. Savaş Türk Tekstil Sektörünü Vurdu

Dünyanın değişmesiyle ve gelişmesiyle birlikte en çok kazandıran meslek dalları değişkenlik gösteriyor. 2024 yılına geçtiğimiz şu günlerde teknolojinin geldiği noktada yapay zekayla birlikte birçok meslek tarihe karışacak. Birçok kişi tarafından yaşam standardı ve daha yüksek maaş vaat eden meslek tercih edilmek isterken Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri belli oldu.

İşte paraya para demeyen meslekleri...

5- PİLOTLUK Geleceğin mesleği olarak tanımlanan Pilotluk havacılığın gelişmesiyle birlikte en çok aranan mesleklerden biri oldu. üst düzey bir sorumluluk gerektiren Pilotluk e n çok kazandıran meslek dalları arasında yerini aldı

4- AVUKATLIK Hukuk işlerinde arabuluculuk yaparak kişilere yol gösterici olan avukatlık mesleği en çok kazandıran mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.

3- ECZACILIK Sağlık alanında öne çıkan ezcacılık doktorların yazdıkları ilaçların temini ve güvenli etkin kullanımı sunuyor. Son dönemde en çok kazandıran mesleklerde3. sırada yer alıyor.

2- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Gelişmiş teknolojiyle birlikte son dönemde çığır açan yazılım mühendisliği aranan bir meslek olmasının yanında en yüksek ekonomik getiriye sahip meslekler arasında yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1- NOTERLİK Hukuk fakültesinden mezun olma şartı bulunan noterlik mesleği en çok kazandıran meslek olarak ilk sıraya yerleşiyor.

Savaş Türk Tekstil Sektörünü Vurdu! Listede yer almadı.

Savaş Türk Tekstil Sektörünü Vurdu: Bölgelerde boşaltılmış ve kiralık dükkân sayısında artış yaşanırken bazı firmalar ise büyük metrekareli dükkanlarını küçültmeye gidiyor. Laleli başta olmak üzere diğer tekstil ve konfeksiyon merkezlerinde ticaretin yüzde 50 ila 60 oranında düşüş gösterdiğini kaydeden Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, kiralar ve ağır masraf kalemleri karşısında Laleli'de dükkân boşaltmaların başladığını kaydetti.

Savaş, Rusya'dan Alımları Düşürdü

Öteden beridir özellikle deri konfeksiyonda Rusya'ya yapılan bavul ticaretiyle anılan Laleli'de, Ukrayna-Rusya savaşının yankıları derinden hissedilmeye başladı. Savaşın hala devam etmesiyle organize perakende satışlarında da ciddi düşüşler yaşandığına işaret eden LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, “Dünyada da kişi başına düşen harcamalarda çok ciddi anlamda düşüş var.

Rusya'da maalesef bu düşüş daha fazla yaşanıyor. Savaşın ne zaman duracağına dair herhangi bir öngörünün olmaması da bunu etkiliyor. Yine özellikle bizim Rusya'yla olan uçuşlarda ambargodan dolayı çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Rusya'dan dünyaya bağlanmak isteyen herkes Türkiye'yi kullanıyor. . (sanayigazetesi.c)

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