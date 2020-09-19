"Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 47 kategoride seçici kurul ile halka açık oylama sonucu kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.

KırmızıTürk Medya kurucusu Cengizhan Kaya, törende yaptığı konuşmada, Malatya'da böyle bir etkinlik yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, alanında en iyi olmanın önemine işaret etti.

"Yılın En İyi Kültür Sanat Editörü" ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, ilk kez 2004'te Malatya'ya gittiğini belirterek sonraki yıllarda da festival, kitap fuarı ve sempozyum gibi pek çok etkinlik için ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ödülünü Cengizhan Kaya'nın elinden alan Yılmaz, Malatya'da uluslararası katılımlı organizasyonların yapılmasının, şehrin hafızasında yer edinmesi açısından önemli olduğununu altını çizerek, şunları kaydetti:

"AA Kültür Sanat Haberleri Editörlüğünün 5 yılık bir geçmişi var. Bu ödülü de ekibim adına alıyorum. AA, hem yerel hem ulusal hem de uluslararası medya ağını birbirine bağlayarak, bize Türkiye için dünyada kültürel bir marka değeri oluşturma anlamında müthiş bir çaba sarf etme imkanı veriyor."

- "20 yaş altı, 'Burada ne var?' diye bakıyorsa, akşam olmamış demektir"

"Yaşamımıza Değer Katanlar Onur Ödülü"ne layık görülen Hayati İnanç, kültürel mirastan uzaklaşıldığı için yoksulluk çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna üzülmemek mümkün değil tabii ama böyle organizasyonlarla anlayışla karşılaştığımız için zaten var olan hayret ve ümidim, neşem artıyor. Bugüne kadar hep ustalarımızdan klasik şairlerimizden örnekler vererek onların mesajlarını uygun bir dille gençlere aktarmaya çalıştım ve çalışıyorum. Bakıyorum dinleyenlerin çoğunluğu 20 yaşın altında. İşte bu benim ümidimi artırıyor. Bu yaş grubu, eğer dönüp bakıyorsa 'Burada ne var?' diye, henüz akşam olmamış demektir."

"Dizi ve Sinemaya Emek Ödülü"nü alan Muhammed Cangören, kayısı diyarı Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben 1982'de, Afganistan'dan Türkiye'ye geldiğimde, yurdumuzun muhteşem şehri Gaziantep'e yerleştim. Bir Antepliyim. O dönem, amatör tiyatroyla, Malatya'yı köy köy mezra mezra gezerek, çocuk tiyatrosu yaparak Türkçe öğrendim. Hala korkuyorum konuşurken, yanlış cümle kurmayayım diye. Bu güzel diyar, kayısı diyarı güzel Malatya, nice saygın aktör ve sanatçı arasında, bana bu güzel ve gerçekten değerli ödülü verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cangören, ödülünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla gece gündüz demeden, canla başla çalışan ve pandemi dolayısıyla yaşamını yitiren tüm sağlık emekçileri adına aldığını söyledi.

- "Ödülü tüm şehitlerimiz adına alıyorum"

"Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü"nün sahibi olan Cem Uçan da uluslararası alanda birçok ödül aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ama bu çok kıymetli bir ödül benim için. Katıldığım her ödül töreninde çok kısa bir konuşma yapıyorum. Allah ömür verdiği sürece sürekli aynı konuşmayı yapacağım. 1995 öncesinde ve 1995’ten sonra Bosna’da şehit olan akrabalarım ve dindaşlarım adına ve canım Türkiyemde, bugüne kadar vatan, bayrak, devlet müdafaasında can vermiş tüm aslanların, tüm şehitlerimizin adına alıyorum ödülü" diye konuştu.

"Yılın Karakter Oyuncusu Ödülü"ne layık görülen Şevket Çapkınoğlu ise Malatya Büyükşehir Belediyesine, törende emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben oyuncuyum. Oynamak, benim işim. Her türlü oynarım ama buraya çıkıp konuşmak gerçekten oynamak gibi değil. Daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Akdemir'in mini konser verdiği törende ayrıca Selçuk Kılıç "Yılın En İyi Aksiyon Oyuncusu Ödülü", Ahmet Uçar "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü", Özgür Akdemir "Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı Ödülü", Gözde Gürkan "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu Ödülü", Hande Kaptan "Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu Ödülü", Talha Bora Öge ise "Yılın En İyi Radyo Programcısı Ödülü"nü aldı.