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Gündem Başsavcılıktan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan hakkında açıklama
Gündem

Başsavcılıktan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan hakkında açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya kuruluşlarında da çıkan iddiaların aksine FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın, hastane raporuna göre cezasının cezaevinde devam etmesine uygun görüldüğü aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:19:00 -
Başsavcılıktan FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan hakkında açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin raporuna göre cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

"Patolojik bir bulgu saptanmadı"

 

Açıklamada, hükümlü Ayşe Özdoğan’ın hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebine ilişkin tedavi ve rapor sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın hastalığın ilerlemediği ve patolojik bir bulgu saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçları ve diğer raporları Adli Tıp Kurumu’na ilettiği kaydedildi.

"Poliklinik kontrolü sağlanarak cezası cezaevinde devam edecek"

Açıklamada, "1 Ekim 2021 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu’nun oy birliğiyle vardığı mütalaaya göre Ayşe Özdoğan’ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek; hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca ilgilinin “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşen cezasının infazı sürecine başlanmasının yasal bir zorunluluk olduğu, adli tıp raporu doğrultusunda infaz işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

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