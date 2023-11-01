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Gündem Başsavcılıktan Dinçer Gökçe'nin yalan haberine ilişkin açıklama! Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?
Gündem

Başsavcılıktan Dinçer Gökçe'nin yalan haberine ilişkin açıklama! Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?

Yeniakit Publisher
2023-11-01 23:38:00 - 2023-11-02 00:05:58
Başsavcılıktan Dinçer Gökçe'nin yalan haberine ilişkin açıklama! Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe'nin Döner Kardeşler adlı çeteye ilişkin yazdığı yalan habere dair açıklamada bulundu. Başsavcılığın açıklamasını okuyanlar, "Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?" yorumu yaptı.

Halk TV haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, 'Döner Kardeşler' çetesinin tutuklu sanıklarının tahliye edileceği haberini yaptı.

Yalan haber nedeniyle hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılan Gökçe gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Dinçer Gökçe, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "gazetecilik ile ilgili kitaplar okuması ve özet yazması" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kadar açık yalan söyleyen birine nasıl gazeteci denir?

Başsavcılığın yalan habere ilişkin açıklaması şöyle:

“26.10.2023 Perşembe günü saat 19.29 tarihinde https://halktv.com.tr haber sitesinde yayınlanan ‘Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı’ başlıklı haber içeriğinde; yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E.D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D.’nin Bakırköy 20.Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede; haber içeriğinde adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ile Edirne Kapalı İnfaz Kurumunda infaz etmekte oldukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup, kamuoyu nazarında yargıya olan güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür. Tamamen gerçeğe aykırı haber yapılmak suretiyle kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilerek, adı geçen haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılığınca Resen Soruşturma başlatılmış ve şüpheli 01.11.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır.”
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