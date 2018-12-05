Başsavcılık'tan 2 Suudi için yakalama kararı!
Başsavcılık, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti.05 Aralık 2018 Çarşamba 11:33
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Başsavcılık, Ahmed el-Asiri ve Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
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