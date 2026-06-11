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Gündem Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı
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Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı

Yeniakit Publisher
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Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı

Son dakika haberi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklandığı belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı talimatı doğrultusunda Oğuzhan Beker hakkında gerekli işlemleri yerine getirmek üzere kolluk güçlerinin CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutu etrafında konuşlandığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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