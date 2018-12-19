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Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'ye büyük operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 11 TSK mensubunu yakaladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:20
Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'ye büyük operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında üst düzey TSK mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden birçoğunun kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çoğu örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullancısı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 gözaltı var

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli Üsteğmen H.Y., Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli Üsteğmen F.T., ihraç öğretmen E.G., özel sektör çalışanları Z.Y., E.D., Ş.G., F.S., G.Ö., F.Ö.,H.S.S ve M.A.G. olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:21
  1. FETÖ operasyon
  2. TSK
  3. İzmir Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • MilletMillet42 dk önce
    Bir gün mutlaka Ankara hukuk fakültesindeki sinsi farelere de sıra gelecek. Sabırla bekleyip takip edeceğim.Allah devletimize milletimize yar ve yardımcı olsun. Allah Türkü korusun ve yüceltsin

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