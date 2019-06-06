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Başsavcıdan Netanyahu’ya ret

İsrail Başsavcısı, hakkındaki suçlamaların bulunduğu 3 ayrı dosyaya ilişkin Ekim ayında dinlenmesi planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerini gerekçe göstererek, söz konusu dinlemenin ertelenmesi talebini reddetti.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:08
Başsavcıdan Netanyahu’ya ret

İsrail Başsavcısı, hakkındaki suçlamaların bulunduğu 3 ayrı dosyaya ilişkin Ekim ayında dinlenmesi planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerini gerekçe göstererek, söz konusu dinlemenin ertelenmesi talebini reddetti.


İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, hakkında yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı davaya ilişkin Ekim ayından dinlenmesi beklenen İsrailBaşbakanı Binyamin Neyantahu’nun dinlenmesinin ileri tarihe ertelenmesi talebi reddetti. Başsavcının kararı yardımcısı Gil Limon tarafındanNetanyahu’nun avukatına gönderilen mektupla iletildi. Mektupta, “Parlamentonun dağıtılması ve erken seçim, duruşma tarihlerinin ertelenmesine yönelik bir unsur teşkil edemez” denildi. Limon, duruşmaya hazırlanması için Netanyahu’ya 6 ay verildiğini dile getirdi.


İsrail’de parlamento, Nisan ayında yapılan genel seçimin ardından Netanyahu’nun hükümeti kurmayı başaramaması nedeniyle 30 Mayıs’ta erken seçim kararı almıştı. Seçim, 1 Eylül’de gerçekleştirilecek.



Hakkında 3 dosya var


Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Dosyalardan biri "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması. "Bezeq" medya şirketine ait bir internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor. İsrailli Başbakan “1000 numaralı” dosyada ise 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde rüşvet almakla suçlanıyor.


“2000 numaralı” dosyada da Netanyahu’nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde iddialar yer alıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:08
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