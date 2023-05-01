Başrolde CHP’li Vahap Seçer! Camiye engel Müslümana zulüm

Dernek Başkanı Gülşen, cami inşa etmek istedikleri 4 bin metrekare arsanın Koyuncu Mahallesi Çettepe bölgesinde yer aldığını söyledi. Çettepe’te çok sayıda ev olduğunu ancak bölgede cami olmadığı için vatandaşların namazlarını evde kılmak zorunda ya da 3-4 kilometre uzaklıktaki camiye gitmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

İhtiyaç ve yoğun istek üzerine Çettepe mevkiinde camii inşaatı için 4 bin metrekare bir alan sağladıklarını belirten Ali Gülşen şunları ifade etti:

“Orman Bakanlığı’ndan temin ettiğimiz yer sonrası inşaat için gerekli makamlara müracaatımızı yaptık. İlgili kurumlardan gelen yetkililer arsada incelemede bulundular ve inşaat konusunda herhangi bir sorunun olmadığını bildirerek camii inşaatına izin verdiler. Cami yapılması için zemin etüdünden, sit alanı olup olmadığına kadar bütün incelemeler yapıldı ve tüm kamu kuruluşlarından onay alındı. Hazırladığımız 28 sayfalık raporu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na teslim ettik.

Buraya kadar her şey yolunda gitti ancak sıra, arsamızı 5 bin ölçekli imar planına dâhil etmesi gereken Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne geldiğinde engellemeler başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, camii inşaatımız için ‘Nuh’ diyor ‘Peygamber’ demiyor. 3 yıldan beri çalmadığımız kapı kalmadı. Kendisiyle görüşmek istiyoruz oralı olmuyor, randevu vermiyor.

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KİLİSE İSTESEYDİK DİRENİRMİYDİ?

İhtiyaç varsa kilise ya sinagog için de izin versin bizim itirazımız yok ama merak ediyoruz acaba kilise için müracaat etmiş olsaydık Vahap bey bu kadar direnç gösterir miydi?

Basındaki açıklamalarında her görüşe saygısı, herkese kapısının açık olduğunu söylüyor ama bizim camii talebimize yaklaşık 3 yıldan beri neden karşı olduğunu anlamış değiliz.

Bizimle kişisel bir husumeti de yok, olsa bile biz camii talebimizi şahsımız için istemiyoruz, o bölgede oturan belki de Vahap Seçer’e oy vermiş insanlar için de istiyoruz.

Camii talebimizi neden engellediğini, niçin karşı çıktığını makul bir sebeple izah etmeli, kamuoyuna açıklamalı.

CAMİDE İBADET HAKKIMIZA ENGEL OLMA

Eksik hiçbir evrak, hiçbir prosedür bırakmadık. Her şeyimiz yasal ve tam. Vahap Seçer bey, cami olmadığı için camiye gidemeyen o bölgedeki insanların vebaline de girmiş oluyor. Kaldı ki camimiz bitseydi sadece o bölgede oturan vatandaşlarımıza değil yaylaya ve Erdemli-Ayrancı arasındaki 30 köye gidip gelen ayrıca Karaman, Konya gibi kentlere yolculuk eden yoğun bir nüfusa da ibadet imkânı sağlanmış olacaktı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e bir kez daha medya aracılığıyla sesleniyoruz; camide ibadet etme hakkımıza engel olma, camii inşaatı için senden herhangi yardım talebinde bulunmuyoruz sadece inşaata başlayabilmemiz için evrakımızı imzala…”