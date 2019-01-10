Başrahipten flaş açıklama: Deccal'in gelişi...

Rusya Ortodoks Kilisesi Başrahibi Patrik Kiril, akıllı telefon kullananların dikkatli olması gerektiğini belirterek internetin başındaki kişinin 'Deccal' olduğunu ve tüm insanlığı kontrol edebildiğini açıkladı. Patrik Kiril, insanlığın teknoloji ve akıllı telefonlara bağlanmasını, Deccal'in gelişinin alameti olduğunu söyledi.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan dini lider "Bu aygıtları nerede kullanırsanız kullanın, konumunuzu açın ya da açmayın, biri istediği zaman sizi kolaylıkla bulabilir. Sizin neye ilgi duyduğunuzu ya da neden korktuğunuzu anlayabilir" diye konuştu.

"Deccal'in geleceğinin alametidir"

İnsanların artık istediği tüm bilgi ağına rahatlıkla ulaşıp kullanabildiğini belirten Patrik Kiril, "Dünyada neler olup bittiğini bilebilen birinin, elinde nasıl bir güç olduğunun farkında mısınız? Böyle bir kontrol mekanizması Deccal'in geleceğinin alametidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dalga geçildi

Kilisesinin teknolojik gelişmelere karşı olmadığını ancak, teknolojinin insanlığın kimliğini kontrol altına almasından rahatsızlık duyduğunu belirten dini liderin bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kullanıcı, "Gülümseyin, Deccal birazdan havalanacak." derken, kimileri uluslararası internetin Rusya'da yasak olduğunu ve bu sebeple Deccal'in Rusya'dan çıkamayacağını yazdı.

Birçok kullanıcı ise Ortodoks Kilisesi'nin devlet tarafından yönlendirildiğini ve Moskova'nın çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Rusya Ortodoks Kilisesi Başrahibi Patrik Kiril, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan etmiş ve 7 Ocak tarihinde sonraki ilk dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutlamıştı.

İstanbul Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen onaylamış, 5 Ocak 2019 tarihinde 'otosefali' (özerklik) statüsü için gerekli kararnameye imza atmıştı.