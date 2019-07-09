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Başpehlivan Gürbüz, memleketinde coşkuyla karşılandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için memleketi Antalya'da coşkulu karşılama yapıldı

09 Temmuz 2019 Salı 15:46
Başpehlivan Gürbüz, memleketinde coşkuyla karşılandı

ANTALYA (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da hemşehrileri tarafından karşılandı.

Dualı çayırın yıldızı olarak anılan Gürbüz'e, Antalya girişindeki Döşemealtı ilçesinde davul ve zurna eşliğinde karşılama yapıldı. Araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turu atan Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde kendisi için düzenlenen törene katıldı.

Sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektiren Gürbüz, yaptığı açıklamada, başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bütün hemşehrilerine hediye ettiği kemerin, uzun yıllar daha Antalyalı sporculara nasip olacağını aktaran Gürbüz, "Başpehlivanlar İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil ile de uzun yıllar müsabakalar yaptık. Bazen ben, bazen onlar yendi. Uzun yıllardır Antalya'ya altın kemer geliyor. Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gelecek nesiller de Antalya'nın başarılı olmasını sağlamak istiyoruz. Seyircilerin desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız. Belediye başkanların kurumların desteği ile başarı geliyor. Herkesin bize, bizden sonraki nesillere desteğini devam ettirmesini diliyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sporcuları Ali Gürbüz'e ilk büyükşehir belediye başkanlığı yılında altın kemeri Antalya'ya getirdiği için çok teşekkür ettiğini ifade etti.

İsmail Balaban ile Ali Gürbüz'ün Kırkpınar öncesinde kendisine ziyaretine geldiklerinde birbirleriyle "Kemeri ben alamazsam sen al" şeklinde konuştuklarını hatırlatan Böcek, başpehlivanlar arasındaki bu birlikteliğin devam edeceğini kaydetti.

Başkan Böcek başpehlivanlara ödül verdikten sonra fotoğraf çektirdi. Ali Gürbüz, fotoğraf çekiminin ardından kucağına oğlu Recep'i de alarak vatandaşları selamladı.

Törene başpehlivanlar İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil de katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:46
  1. Ali Gürbüz
  2. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  3. Muhittin Böcek
  4. Tarihi Kırkpınar
  5. yağlı güreş

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