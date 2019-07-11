0553 313 94 23

Başpehlivan Gürbüz, altın kemeri ile babasının mezarında

658.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
Başpehlivan Gürbüz, altın kemeri ile babasının mezarında

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan babası Recep Gürbüz’ün mezarı bulunduğu Elmalı ilçesini ziyaret etti. Gürbüz kazandığı Altın Kemeri babasına hediye etti.


658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalinde Orhan Okulu’yu yenerek altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Ali Gürbüz için Elmalı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ağası Muammer Ak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Elmalı girişinden konvoy halinde şehir turu yaparak halkı selamlayan Başpehlivan Ali Gürbüz, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Ali Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, ata sporu yağlı güreşte elde ettiği başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.


Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise Gürbüz’ün başarısıyla gururlandıklarını kaydetti. Ata sporu yağlı güreşin Elmalı’da önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Elmalı güreşleri, Kırkpınar’dan daha eski bir tarihe sahip. Yüz yıllarca süren bu güzel sporu, bu şekilde başarılarla taçlandırmak bize ayrıca gurur veriyor" dedi.


Elmalı Belediye Başkan Öztürk, Başpehlivan Ali Gürbüz’e 6 Cumhuriyet altını takarak ödüllendirdi. Başpehlivan Ali Gürbüz, buradaki törenin ardından mehter takımı eşliğinde yürüyerek Elmalı Güreş Sahası yanında bulunan 1989 yılında hayatını kaybeden babası Recep Gürbüz’ün mezarını ziyaret ederek dua etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'ün eski danışmanından, Ali Babacan'a flaş uyarı! "En büyük yanlışı..."
    1. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    2. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    3. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    4. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    5. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    6. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    7. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    8. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    9. 23 Haziran’da ne oldu?
    10. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    11. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    12. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    13. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    14. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    15. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    16. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    17. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    18. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    19. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    20. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    21. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    22. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    23. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    24. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    25. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    26. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    27. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    28. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    29. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    30. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!