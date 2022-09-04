Başörtüsünün ardından yeni skandal! Kur'an-ı Kerim tilaveti Can Ataklı'yı çıldırttı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. 30 Ağustos programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bir kısım muhalif seküler kesim ise okunan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız oldu. Onlardan biri de daha önce başörtülü öğretmene hakaret eden Can Ataklı oldu. Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, törende Kur'an okunmasını eleştirdi.

"Birtakım saçma sapan cahil cühela var"

Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!

Başörtüsü için 'facia' demişti

Can Ataklı, “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz” demişti.