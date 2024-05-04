Başörtüsünü çıkartıp atan Elif Çakır’dan büyük utanmazlık! Yuh artık be, yuh

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Elif Çakır, 1 Mayıs’ta polise taş ve sopalarla saldıran provokatörleri görmeden, suçu tamamen güvenlik güçlerine attı. Çakır, “İkiyüzlülüğün bu kadarına da pes” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Önceki gün Taksim Meydanını "katılanların güvenliği açısından kapattıklarını" duyuran ve meydanın yasaklı olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valiliği nitekim dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanmasına izin vermedi.

"İzin vermedi" diye yazınca bir hayli naif ve bir hayli medenice bir tavır gibi duruyor.

Ama gerçek öyle değil. Devletimiz ‘valisi’ aracılığı ile 40 bin polisini dün Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmasını engellemek için görevlendirdi. Polisler Taksim meydanına yürümek isteyen sendika, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden oluşan ülkemiz vatandaşlarının üzerine biber gazı, plastik mermi Allah ne verdiyse sıktı. Devletin muazzam gücüyle toplanan halk dağıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralananlar oldu.

Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun başarıyla tamamlandığını, İstanbul’da 2010 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ortaya çıkan fotoğraflar sanki ülkemizde iç savaş çıkmış gibi gösteriyor gibiydi.

Sanki ülkede isyan çıkmış, bu ülkenin insanları devlete karşı bir isyan başlatmış, anayasal düzeni bozmak için ayaklanmışlar da devlet de polisleri aracılığı ile çıkan isyanı bastırmaya çalışıyordu…

Sanki ülkede halk ve devlet arasında iç savaş çıkmışta devlet kendini korumaya almış, devletin gücünü göstermeye çalışıyordu. (…)”