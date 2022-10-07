Başörtüsünü çıkaran yazar, o sözleriyle kargaları bile güldürdü

Yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili seçim yatırımı kokan hamlesini yere-göğe sığdıramayan Elif Çakır, "Sayın Kılıçdaroğlu devlet adamlığı yaptı" diyerek kargaları bile güldürdü. Çakır, Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ülkenin normalleşmesi bu ülkede herkesi memnun etmeli. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu açıdan değerli bir girişimdir. Sayın Kılıçdaroğlu devlet adamlığı yaptı. Günü birlik siyasetçiler oy hesabı yaparlar, hesap kitap yaparlar, günü kurtarmaya çalışırlar. Bu ülkenin yaralı insanlardan oluştuğunu, geleceğe bakabilmemiz için bu yaraların artık kapanması gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu’nun “oy kaybetmeyi” göze alarak attığı bu adım ürerinde düşünmeyi ve desteklenmeyi hak ediyor. Aynı şekilde TBMM’ye verdikleri kanun teklifi ve bu kanun teklifinin arkasında duran CHP’li milletvekilleri de…"