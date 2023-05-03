Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan yeni edepsizlik

Ahmet Davutoğlu'nun "troliçesi" Karar yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetle ilgili "Kandil’in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" sözleri için, "Akıl alır gibi değil!" dedi.

Çakır, terör örgütü elebaşlarının istisnasız tamamının Millet İttifakı'na verdiği desteği gizlemeye çalıştığı bugünkü yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Ortaya çıkan tablo Erdoğan’ın kaybettiğini gösteriyor. Evet Erdoğan durumu toparlamıyor, toparlayamadığını gördükçe ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmiyor. İktidarı kaybetmenin paniği içerisinde bulduğu bütün tuşlara basıyor, 'rejim' diyor, 'beka' diyor, 'dış güçler' diyor, en kalınından, en sağlamından milliyetçilik gömleği giyiyor ve milliyetçiliği, yerliliği kendi tekeline aldı bırakmıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Kandil’in desteğiyle cumhurbaşkanı seçilecek diyor. AK Partiden kopan seçmenlerine 'öfkeyle, küskünlükle oy vermeyin, iyi günlerimizi düşünün' çağrısında bulunuyor."



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