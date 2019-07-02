Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulunmuş, “Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz” demişti...

Yarkadaş’a cevap CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bekaroğlu, “25-26. Dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın bu açıklaması ile ilgili görüşüm soruluyor. İşte: Sayın Yarkadaş’a katılmıyorum; ayrıca bu, CHP’nin değil Yarkadaş’ın görüşüdür. Bu ülkede artık başörtüsü diye bir sorun yoktur” ifadelerini paylaştı.

Başörtülüleri hedef alan Barış Yarkadaş duvara tosladı

İşte o paylaşım: