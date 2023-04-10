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Siyaset Başörtüsü yasakçısı Mahmut Tanal seçim çalışmasına hadis-i şerifle başladı!
Siyaset

Başörtüsü yasakçısı Mahmut Tanal seçim çalışmasına hadis-i şerifle başladı!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 01:02:00 - 2023-04-10 01:17:23
Başörtüsü yasakçısı Mahmut Tanal seçim çalışmasına hadis-i şerifle başladı!

"Kamuda çalışanlarla avukatlara başörtüsü yasaklansın" diye Danıştay'a başvuran CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa birinci sıradan milletvekili adayı gösterilince, Twitter hesabından ilk olarak Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini paylaştı.

"Kamuda çalışanlara ve avukatlara başörtüsü yasaklansın" diye Danıştay'a dava açan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim çalışmasına Twitter hesabından hadis-i şerif paylaşarak başladı.

Yasakçı Tanal, adaylığı kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini yazdı:

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin.

Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin.

Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltmeye çalışsın ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”
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"Avukatlara başörtüsü yasaklansın" diye Danıştay'a başvuran Tanal, 2013 yılında da AK Parti iktidarıyla özgürlüklerinin önü açılan başörtülü kadınlara düşmanlık etmeyi sürdürmüştü.

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