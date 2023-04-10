Başörtüsü yasakçısı Mahmut Tanal seçim çalışmasına hadis-i şerifle başladı!

Ekonomi

“Keşke” dememek için elinizi çabuk tutun! Yatırımcıyı çıldırtan altın tahmini! Şoke eden fiyat

Altın kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. 9 Nisan 2023 gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? Her düşüş bir alım fırsatı ve ..