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Siyaset Başörtüsü teklifi komisyondan geçti! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
Siyaset

Başörtüsü teklifi komisyondan geçti! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

AK Parti tarafından başörtüsü kapsamında düzenlenen Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:01:00 - 2023-01-24 23:14:34
Başörtüsü teklifi komisyondan geçti! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

AK Parti tarafından hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa'nın 24 ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin Anayasa'nın 41'inci maddelerinde değişiklik öngören Anayasa değişikliği teklifi, Teklif komisyon mesaisinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gidecek. 

Süreç nasıl işleyecek?

Eğer değişiklik teklifi 360-400 milletvekili tarafından kabul edilirse, anayasa değişikliği referanduma gidecek.

400 üzerinde kabul oyar çıkarsa, teklif kabul edilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam 334 vekili bulunuyor.

Öte yandan CHP ve İYİ Parti'nin "dini inancı sebebiyle" ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. HDP'li üyeler de TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına katılmadı.

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