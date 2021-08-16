Başörtüsü takan CNN muhabiri, Taliban askerleriyle birlikte!
Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından çoğu vatandaşın ülkesinden kaçtığı Afganistan'da CNN International muhabiri Clarissa Ward, başörtüsü takarak Taliban askerleriyle poz verdi.
CNN International muhabiri Clarissa Ward, başörtüsü takarak Taliban kontrolündeki başkent Kabil'e gitti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'i de ele geçirdi.
Ülkede panik havası hakimken, çoğu Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor.
CNN muhabiri Kabil'e gitti
CNN International muhabiri Clarissa Ward ise, başörtüsü takarak Taliban kontrolündeki başkent Kabil'e gitti.
Kabil'in nabzını tutan deneyimli muhabir, "Bugün Kabil sokaklarında tarihe tanıklık ettiğimizi hissediyorum" diye tweet atarak başörtülü fotoğrafını paylaştı.
Ward ayrıca, kentten CNN canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu paylaştı.