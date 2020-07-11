'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyen Kılıçdaroğlu’nu hatırladık! Davutoğlu medyası Ayasofya'nın açılışını muhalefete mal etti

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AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gözdesi olması için Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını muhalefete bağladı. Bu skandal haber, AK Parti'nin yaptığı hizmetleri sahiplenen muhalefeti hatırlattı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Tarihi kararı "Ayasofya 86 yıl sonra tekrar cami" başlığıyla haberleştiren gazete, gelişmeyi muhalefete mal etti. Karar gazetesi, haberde; "Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği, muhalefetin de şartsız destek verdiği Ayasofya'nın ibadete açıklamasına ilişkin beklenen yargı kararı çıktı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdüm

Karar gazetesinin söz konusu haberi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetlere sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı.

AK Parti'nün çözüme kavuşturduğu başörtü sorununu kendisinin çözdüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon proramında yüzü kızarmadan "O dönem YÖK başkanıyla konuştum, başörtüsü yasağının kaldırılmasını söyledim ve kaldırdılar." ifadelerini kullanmıştı.

'Sultanahmet müze olsun'

Karar'ın yaptığı algıyı boşaran çıkaran ifadeler hala milletin hafızasında yerini koruyor.

Onlardan en tazesi ise CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Meclis’te yaptığı konuşmasında kullandığı şu skandal ifadeler:

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı"

Yunan basınına 'Ayasofya açılmasın" cevabı

Koltuğa oturmasının ardından gündemi skandallarla meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen bir programda kendisine yöneltilen "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" soruya "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok" cevabını vermişti.

‘Şartsız destek verdi’ dedikleri CHP'liler kararı alkışlamadı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri kararı ayakta alkışlarken CHP ve HDP'liler alkışlamadı. İYİ Partililer ise kararı oturduğu yerden cılız bir alkışla karşıladı.