Başörtüsü karşıtlığıyla tanınıyordu... "Biraz dinlen" demenin karşılığı kovulmak oldu!

Uzun yıllar Hürriyet'te köşe yazan "gazeteci" Tufan Türenç öldü. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 77 yaşındaki Türenç'in dün öldüğü açıklandı.

Başörtüsünün serbest olmasını eleştirip toplumun geriye gideceğini savunduğu yazısıyla hafızalara kazınan Türenç hakkında, tetikçi Oda TV'de algı dolu bir yazı kaleme alındı.

Doğan Medya Grubu'nun satılması üzerinden hükümeti hedef alan Oda TV, Hürriyet'i AK Parti satın almış gibi, gazetedeki değişimin ardından Türenç'e el çektirildiğini ima etti.

Satış işlemi Türenç 72 yaşındayken gerçekleşmiş ve gazete kadrosunda gençleştirme yapılmıştı. Ayrıca Türenç sadece Hürriyet'ten ayrılmadı, gazeteciliği bırakarak emekli oldu.

Oda TV'de Fethi Yılmaz imzasıyla yayınlanan yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"2017 yılında bu kez yeni şekillenen medyada hedef kendisi oldu ve Hürriyet’ten kovuldu. Çünkü, yeni Hürriyet’te artık yöneticilik yapamazdı.

77 yaşında hayata veda eden Tufan Türenç, arkasında kitaplar, haberler, yüzlerce makale bir de onurlu bir tarih bıraktı."