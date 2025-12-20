  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı
Gündem

Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı

Yaptığı birbirinden rezil paylaşımlarla "sosyal medya şaklabanı" olarak anılan sapkın Murat Övüç, başörtüsünü kendi LGBT propagandasına alet ediyordu. Dini değerlerimizi ahlaksızlığına ortak etmeye kalkan Övüç nihayet tutuklandı.

Sosyal medya "şaklabanı" Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapkın papaz nihayet tutuklandı: 50 yıl boyunca çocuklara tecavüz etti
Sapkın papaz nihayet tutuklandı: 50 yıl boyunca çocuklara tecavüz etti

Dünya

Sapkın papaz nihayet tutuklandı: 50 yıl boyunca çocuklara tecavüz etti

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı

Gündem

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Kılıç'tan çarpıcı iddialar: ortalık karıştı

GAİN Medya soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar
GAİN Medya soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Gündem

GAİN Medya soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı
İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı

Gündem

İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23