Başörtüsü ile skandal hareket! Ahlaksız Murat Övüç tutuklandı
Yaptığı birbirinden rezil paylaşımlarla "sosyal medya şaklabanı" olarak anılan sapkın Murat Övüç, başörtüsünü kendi LGBT propagandasına alet ediyordu. Dini değerlerimizi ahlaksızlığına ortak etmeye kalkan Övüç nihayet tutuklandı.
Sosyal medya "şaklabanı" Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.