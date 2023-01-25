Başörtüsü düşmanları ifşa oldu! Komisyondan kaçarak 'kabul' oyu vermediler

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Sözde özgürlükçü kadın savunucusu derneklerin muhalefet partilerine gerçekleştirdiği, "Teklife hayır deyin" ziyaretleri, karşılık buldu.

"Helalleşeceğim" söylemi ile darbe mağdurlarının oyuna göz dikip, başörtüsü için sözde ilk adımı atarak, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" açıklamasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'li vekiller ile 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yönetimindeki İYİ Partili milletvekilleri, teklifin görüşüldüğü komisyonu terk etti.

Öte yandan 6'lı masanın gizli ortağı HDP ise, komisyon toplantısına hiç katılmadı.

AK Parti ve MHP'li vekiller, komisyonu terk eden CHP ve İP'lilere şöyle seslendi:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur: Muhalefetten şunu bekliyoruz: Samimiyseniz sizlerin de destek olmanızı bekliyoruz. Bu tarihi sorumluluğumuzdur.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız: Şimdi bir yasak yok, doğru, ama 2012'ye kadar bu yasağın etkilerini gördük. Keyfiliklerle, yönetmeliklerle, idari kararlarla buraya geldik. Bir temel hak olan inanma hakkını anayasanın koruması altına almaktan niçin beri duralım, niçin karşı çıkalım. Dini inancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını bana anlatacak, beni ikna edecek bir arkadaşımız var mı?