Başörtüsü düşmanı okul staj programından çıkarıldı

Çınar Demir Ankara

Önceki gün, okullarından staj için gönderilen başörtülü altı öğrenciyi kabul etmeyen Sevinç Abla okul Öncesi Eğitim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin staj programından çıkarıldı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 3. sınıf öğrencisi başörtülü 6 öğrencinin staj yapmak için gittikleri anaokuluna alınmaması konusunda Akit’e açıklamada bulunan Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, “Her ne sebeple olursa olsun öğrencilerimizin ayrımcılığa uğraması kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu eğitim kurumunu staj programımızdan çıkarmış bulunuyoruz” dedi.

Yaşanan bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Hacettepe Üniversitesi şu bilgileri paylaştı: “Sosyal medyada Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3.Sınıf öğrencilerinden bir grubun 17.07.2019 tarihinde staj için gittikleri özel kuruma ‘başörtülü olmaları nedeniyle alınmadıkları" bilgisi üzüntü ile öğrenilmiştir.

Öğrencilerimizin eğitim haklarından istifade edebilmelerini sağlamak ve mağdur olmamalarını temin etmek için, gün içerisinde başka kurumlarla iletişime geçilerek, derhal stajları başlatılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucu sözü edilen kurumda staj yaptırılması uygulaması da sonlandırılmıştır” bilgisini paylaştı.