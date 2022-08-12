Başörtüsü düşmanı Melek Baykal reklamını yapmıştı: 500 milyon TL'lik vurgun!

Ankara merkezli temizlik şirketi, dolandırıcılığın son adresi oldu. İddiaya göre 'deterjanpazarı.com' adlı internet sitesinin banyo topu yaptırarak birçok vatandaşı mağdur etti.

Para kazanmak isteyen Ankara ve çevresinde bulunan insanlara şirketin "Bu tozu bu fiyata alın, yoğurup banyo topu yapın. 95 gün kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" dediği ileri sürüldü.

İlk önce 30 daha sonra 60 ve son olarak 95 gün bekletilen vatandaşlar da paralarının ödenmediğini söyleyerek Şikayetvar.com'a onlarca şikayet yaptı.

40 BİN MAĞDUR VAR

Akşam'ın haberine göre: Bazı mağdurlar da banyo toplarını kuruttuktan sonra şirkete paralarını almak için götürdüklerini ve düzgün olmadığı gerekçesiyle ürünlerin bir kısmının alınmadığını belirtti. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar savcılığın yolunu tutarken, Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş'ın ise ortadan kaybolduğu iddia edildi. Toplam mağdur sayısının yaklaşık 40 bin olduğu öğrenildi.

Şirket, 10.Dijital Dünya'nın Enleri ödül töreninde de "Yılın En İyi Temizlik Ar-Ge Ödülü'nü kazanmış. Ödülü Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş almıştı.