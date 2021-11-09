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Medya Başörtülülere kin kusan Fikri'ye bak hele
Medya

Başörtülülere kin kusan Fikri'ye bak hele

“Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” sözleriyle hafızalara kazınan anti demokrat Fikri Sağlar, birden bire demokrasiyi hatırladı. Sağlar, İslam düşmanı Birgün’deki yazısında, AK Parti’nin demokratik yollarla seçim kazanmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 12:43:00 -
Başörtülülere kin kusan Fikri'ye bak hele

“Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” sözleriyle hafızalara kazınan anti demokrat Fikri Sağlar, birden bire demokrasiyi hatırladı. İslam düşmanı Birgün’deki yazısında, AK Parti’nin demokratik yollarla seçim kazanmasının mümkün olmadığını iddia eden eski Türkiye artığı, “AKP, havuz medyası ve oluşturduğu paramiliter güçler aracılıyla, ya halkı korkutarak sandığa gitmesini önleyecek, ya da zorbaları kullanarak sandık başında ve de sayım sırasında muhalefeti sindirecek!” diyerek herkesin kendisi gibi faşist olduğunu zannettiğini gözler önüne serdi. Sağlar son olarak “Aç ve işsiz kalan, zamlar altında inleyen, emeği çalınan, yalanlarla kandırılmaya çalışılan, her gün aşağılanan, inancı sürekli istismar edilen, kin ve nefret söylemleriyle 2’nci sınıf yurttaş olarak gösterilen emekçiler, işçiler, esnaf ve çiftçiler, mütedeyyinler, Aleviler, Kürtler, hak arayanlar, Kemalistler, devrimciler kısaca yurtseverler bu oyuna gelmeyecekler.

Hem sandığa gidecek hem de sandıktaki oyuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacaklardır” ifadelerini kullanarak her gün hakaretler savurduğu mütedeyyin insanları bile kafalamaya çalıştı.

 

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Yorumlar

Nur

Sandıkta kazanmadıysa ak parti nerede kazandı açıklarmısınız tek partide değil Eee kafayımı yediniz bunca yalan iftira dalavere takkiye kazanamıyorsunuz bu millet sizi istemiyor meclisi kirletiyorsunuz 2023 te oyum ak partininindir
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