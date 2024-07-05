Başörtülülere kapattığı kapıyı eşcinsellere açan Osman İnci!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu solcular öyle ilkesiz ki…

Şu Kemalistler öyle riyakâr ki..

Şu laikçiler öyle vicdansız ki..

28 Şubat sürecinde Trakya Üniversitesi’nde rektörlük yapan..

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O dönem Trakya Üniversitesi’ndeki çok az sayıdaki başörtülü öğrenciye dünyayı dar eden.

Sadece ve sadece başlarındaki örtü sebebiyle disiplin cezaları veren ve en sonunda da o başörtülü öğrencileri üniversitenin kapısının önüne koyan Osman İnci; dünkü Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

28 Şubat’ın başörtü yasakçısı Osman İnci, şimdi öyle özgürlükçü, öyle özgürlükçü olmuş ki, şaşıp kalırsınız!!.

Yanlış anlamayın başörtü konusunda yasakçılığı bırakıp, başörtülülere hakkını teslim eden, başörtüye özgürlükçü bir tavra dönüş yapmış değil Osman İnci.

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