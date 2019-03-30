Başörtülülere hakaret eden sapkına tepki yağdı

Oğuzhan Gültekin Ankara

İzmir’den, İstanbul’a gelerek Atatürk Havalimanı’nda cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret eden ve başörtüsü takan havalimanı çalışanlarına yönelik “Kara böcek, Ninja, onlar bu ülkenin ahlaksızları, terbiyesizleri, çirkin pislikler” gibi hakaretler eden Bülent Kökoğlu adlı provokatörün yaptığı saygısızlığa ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan STK temsilcileri, “Bu tür videolar ilkellikten başka bir şey değil. Bu çekilen video provokasyon amaçlı bir videodur” dediler.

“Bu olay dış odaklara mesaj vermeye dönük bir çağrıdır”

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “Bu tür provokatif eylemler adeta bir yerden yönlendirilmiş gibi toplumun sabrını zorlamaya, tahrik etmeye yönelik girişimler olarak görüyorum. Bu tür konular milletimizin gündeminde olan konular değil. Geçmişte yaşadığımız baskı döneminde, darbe dönemlerinde bu ülkeyi üçüncü dünya ülkesi olmaya zorlamış insanların yaklaşımlarıdır. Onun için bu yaşanan olayı bir akıl tutulması olarak görüyorum. Bizler başı açığıyla, kapalısıyla, Müslüman ile gayrimüslimiyle dünyaya umut olmuş, adalete başkentlik etmiş bir coğrafyadayız. Bu yaşanan olay dış odaklara mesaj vermeye dönük bir çağrıdır” ifadelerini kullandı.

"Geri zihniyet duruyor"

Geçmişte başörtüsü üzerinden insanlara zulmedenlerin kaybolmadığına değinen Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya, “Biz ülke olarak bazı şeylerin farkındayız. Şu anda ülkemizde başörtüsü yasağı her ne kadar gündemde olmasa da, başörtüsü yasağını uygulayanlar, geçmişte 28 Şubat döneminde insanlara zulmedenler hiçbir şekilde kaybolmadılar. Bu insanların eline fırsat geçtiği zaman, ülkenin havası değiştiği anda tekrar aynı zulümleri çok rahat uygulayabileceklerini düşüyorum. Bu vatandaş da içinde biriken nefretini kusmuş. Gizli kalmış gerici kafanın söyleyemediğini söylemeye çalışmış” şeklinde konuştu.

“Provokasyon amaçlı yapılmış bir olay”

Başörtüsüne ilişkin söylenen sözlerin çok üzücü olduğunun altını çizen Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, “Bu zihniyetle bir yere varacaklarını sanıyorlar. Ama kabul edilebilir bir şey değil. Biz ülkemizde artık bu tür manzaralar görmek istemiyoruz. Çekilen videoda söylenen sözler maalesef çok üzücü. Yaşanan olay için söylenecek pek fazla söz yok. Bence tamamen provokasyon amaçlı yapılmış” dedi.