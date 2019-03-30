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Başörtülülere hakaret eden densiz: 3 eşim de başörtülü

Atatürk Havalimanında başörtülülere hakaret ederek videolarını çeken densiz provokatör Bülent Kökoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kökoğlu, ifadesinde, "Ben 3 kez evlendim, boşandım. Benim 3 eşim de başörtülüydü." dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:52
Başörtülülere hakaret eden densiz: 3 eşim de başörtülü

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kaydettiği görüntülerde başörtülülere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Bülent Kökoğlu, videoları çekerken alkollü olduğunu iddia etti.

İfadesi ortaya çıktı

Şüpheli Kökoğlu'nun emniyet ve adliyedeki ifadesinin detayları ortaya çıktı. Kökoğlu ifadesinde, ayakkabı üreticisi olduğunu, bunun yanında son 1 yıldır bilinçaltı eğitmeni ve sezgisel terapist olarak çalıştığını anlatarak, herhangi bir dernek, siyasi parti veya sendika üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'ndaki videoyu kendi iradesiyle çektiğini belirten şüpheli, 15 yıldır dönem dönem 6 kez alkol tedavisi gördüğünü, çocukluluğundan beri de çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürdü.

"3 eşim de başörtülü"

Şüpheli Kökoğlu, İzmir'de başörtülü bir kız arkadaşı olduğunu, aralarındaki problemden dolayı üzgün, kendinden geçmiş ve alkollü halde İstanbul'a geldiğini iddia ederek, "Videoyu 10 Mart 2019'da çektiğimi tahmin ediyorum. Ben 3 kez evlendim, boşandım. Benim 3 eşim de başörtülüydü. Suç olduğunu bilerek yapmadım. Çok pişmanım, çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:52
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Bülent Kökoğlu

YORUM YAZ

  • nazannazan2 sa önce
    idam edin .
  • VarVar3 sa önce
    Enselendi şimdi kıvıriyor dansöz misali utanmaz adam çektiğin vidyo sarf ettiğin laflar ortada daha niye yalandan yok eşlerim başörtülüyudü falan filan niye baş örrülülere hakaret etdiye kim akil verdi sen onu söyle
  • cengiz topelcengiz topel3 sa önce
    Bu dinsiz ataistlerden ne beklenirki yalan dolan iftira her yol var paçası sıkışıncaa özür dilerim bilmiyordum yalanı onların anaları, it soyu insanları uzaktan kandırdığın gibi şimdide milletimi kandırmaya çalışıyorsun
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu3 sa önce
    O rus bu çocuğu...
  • nuhutanuhuta3 sa önce
    Tipik bir " kindar halk düşmanı rahatsız".Üzücü bir gerçek bunlardan toplumda maalesef var.Bunları ya tedavi edeceğiz,yada derslerini vereceğiz.
  • abdoabdo4 sa önce
    sıkışınca ozur.Karakter olsa mertce ben soyledim derdi.Ama karakter olsa video çekmezdi
  • YAHYALIYAHYALI4 sa önce
    İnsanlara saygısı olmayan,kendi gibi olmayanları öteleyen ŞAHSİYETSİZ ve KARAKTERSİZ müptezel...Hepiniz aynısınız...Lanet olsun topunuza...Kendinize layık gördüğünüz ÖZGÜRLÜĞÜ başkalarına Hak GÖREMEYECEK KADAR ALÇAKSINIZ...Kim ki; kendini zeki,üstün,akıllı görüyorsa bilin ki,en büyük EMBESİL ODUR...İNSAN olmak EŞİT OLMAKTIR...Bunu da SADECE İNSANLAR İDRAK EDEBİLİR..
  • misafirmisafir4 sa önce
    "Ben 3 kez evlendim, boşandım. Benim 3 eşim de başörtülüydü." bu ifadenin bir ACIKLAMASI vardir diye düsünüyorum.. Ne olabilir acaba?..
  • KızgınKızgın4 sa önce
    Yıllar önce bir namussuz it tanımıştım hasbelkader.Dikkatimi çekmişti başörtülü evli, bekar hanımlararla ilgileniyordu ateist idi . Bunu özellikle yapıyordu ağzını burnunu kırmıştım..belki buda öyle bir tip..
  • hamidohamido4 sa önce
    Bu şerefsiz ithal kanunlarla değil kitabımın hükmü ile yargılansın.
  • ErselErsel4 sa önce
    Yok öyle sıkışınca özür dilemek şu veya bu bu adam ayrımcılık yapmıştır bu adam baş örtülü kadınlara ırkçılık yapmıştır buda anayasada suçtur cezasını çeksin ithem de en ağırından
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Bir kere de mert olun be. Madem bu kadar korkaksiniz adilik yapmayın ne halt yiyorsaniz yiyin.

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