"Başörtülü" yazardan Sezen Aksu'ya destek

Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya hakaret içeren şarkı sözü sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu'ya bir destek de Habertürk'ün "başörtülü" yazarı Nihal Bengisu Karaca'dan geldi. "Tebrikler, 'Kutsalımla boğarım ülkesi' oldunuz, duygularınızı alalım?" başlıklı yazısında, Aksu'ya gösterilen tepkileri "abartılı" bulan Karaca, Müslümanların, kutsallarına saldırı karşısında ses çıkarmasını "Talibanlaşma" olarak nitelendirerek büyük bir çarpıtma örneği sergiledi. İşte, AK Parti iktidarına çakmak için bahane arayan o ismin köşesinde "yazı" diye karaladıkları:

"Her gün bir ünlü sosyal medyada TT oluyor artık. Elbette beğenildiği için değil, linç edilmek için.

Dünün nasibinde sofrada Sezen Aksu vardı. Hz. Adem’e ve Havva annemize hakaret ettiği gerekçesiyle linç edildi. Aynı gerekçeyle hakkında suç duyurusu da yapıldı.

(...)

Linç orduları tarafından kovalanmayı bir yaşam biçimi haline getirmek isteyenler var; bunu yapanlar çoğunluğa seslenerek ‘din’ gibi hassas bir yeri kaşıyanlar olduğunda, tehlikenin çarpan etkisi artıyor.

“Hilafet gelsin” ekürisine dahil bazı imam ve ilahiyatçılar son zamanlarda tekfir makamı gibi çalışıyor, dini fanatizmi kışkırtacak kelamlar edip linç gruplarının oluşmasına, dahası mevzuların adli makamlara taşınmasına neden oluyorlar.

Hiçbir akıl sahibi, beş yıl önceki bir şarkı sözünü ‘milli mesele’ haline getirip ‘milli beka hareketi’ gibi, bir tarafında silah öbür yanında külah durduğu izlenimi veren bir örgütlenmenin, mevcut iktidarın dini araçsallaştırma eğilimini de kendisine kalkan yaparak Sezen Aksu’nun evinin önüne gidip gövde gösterisi yapmasını normal kabul edemez.

Şarkı sözünü dini değerlerinin rencide edildiği iddiasıyla eleştirmek demokratik bir hak olabilir. Ama beş yıl önceki bir şarkıdan yola çıkıp vaktiyle İslamcıların da ayıla bayıla dinlediği bir sanatçının hedef gösterilmesi, imamların ilahiyatçıların öttürdüğü kalk borusu eşliğinde bir sosyal medya histerisi yaşanmasındaki acayipliği yürürlükteki hiçbir teori açıklayamaz. Hele hele yüksek mevkilerdeki siyasetçilerin de ‘haddini bil’ korosuna katılıp tehditkar ifadeler kullanması falan… Akılalmaz.

İnsan gerçekten hayret ediyor.

(...) Kusura bakmayın ama bir şarkıyı beş yıl sonra deşip "Aha bi’şey bulduk" diyerek linç katarları oluşturmaya kalktığınızda insanlar iki şeyi düşünüyor: 1) Acaba bu linç rüzgarı neyi perdelemek için? 2) Bu adamların derdi ülkeyi adım adım İslam esanslı totaliter bir rejime sürüklemek de, acaba yer mi yapıyorlar?

Hatta daha da açalım…

Şu an iktidarda Kemalist ulusalcı + İslamcı/Milliyetçi bir koalisyon var, acaba bu koalisyonun dengesini İslamcılık, daha fazla İslamcılık lehine genişletmeye mi çalışıyorlar?

İnsanların aklına haliyle “Yahu bu işin sonu Talibanlaşmadır. Bu görülmüyor mu?” sorusu geliyor.

(...)

Yazıktır, ayıptır sahiden."